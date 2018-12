Ncc contro i tassisti, l'audio choc in rete: «Da gennaio vi bruciamo le macchine, avrete la vita rovinata»

«Buonasera tassinaro volevo farti tanti auguri di Buon Natale e augurarti buon lavoro per questi giorni che ti rimangono con la premessa che da gennaio avrai la vita rovinata». Sta girando in rete in queste ore un audio choc di minacce da parte degli Ncc ai tassisti. «Migliaia di disperati per colpa tua si troveranno per strada - si sente nel messaggio - e voi dovrete aver paura ad uscire di casa. Vi verremmo a bruciare la macchina. Da gennaio tutte le macchine, i taxi bianchi verranno sfondati. Voi ce dovrete aver paura, avrete una vita di m...a, finché tutto non torna normale e non ci fanno lavorare, pijateve un garage, nascondete le macchine». E poi l'avvertimento finale: «Fate girare questo messaggio».



Dopo la diffusione di questo audio gli Ncc che oggi hanno manifestato a Roma a piazza della Repubblica si dissociano: «Non vogliamo la guerriglia, prendiamo le distanze dai facinorosi», dicono alcuni dei leader della manifestazione. Durante la protesta sono state tante le accuse rivolte al governo per «essersi schierato dalla parte dei tassisti contro i lavoratori Ncc», ma finora non c'è stata alcuna incitazione alla violenza.



