Multe a Roma, caccia ai turisti evasori: «Paga solo uno su 10»

Ultimo aggiornamento: 07:13

Infracción (spagnolo), fine (inglese), amende (francese), amend (romeno), strafzettel (tedesco). Detta in italiano: multa. Nonostante gli avvisi del Campidoglio siano tradotti a bella posta in tutte le lingue possibili, nessuno o quasi, tra i destinatari, li paga. E così la sfilza di contravvenzioni addebitate agli stranieri di passaggio nella Città eterna rimangono, in 9 casi su 10, sanzioni di carta. Verbali mai saldati, col risultato che le scorribande sulle corsie preferenziali dell'Urbe, le capatine dentro le Zone a traffico limitato, a partire da quella, trafficatissima, del Centro storico, oppure i limiti di velocità violati, nonostante i flash degli autovelox, rimangono tutti, inesorabilmente, impuniti.Che i turisti non smanino proprio per saldare le multe ottenute durante le vacanze nel Belpaese, è cosa nota. Ma i dati del Comune di Roma sono i più preoccupanti, lungo lo Stivale. La forbice tra i verbali staccati e quelli effettivamente pagati si allarga sempre di più e la percentuale di chi mette mano al portafogli si fa più striminzita: due anni fa era il 16,6% degli stranieri a sborsare quanto dovuto all'amministrazione della Capitale, ma la percentuale l'anno scorso è scivolata ancora più in basso: 14%, si legge in un documento del Dipartimento Risorse economiche di Roma Capitale. A conti fatti, quasi nove turisti su dieci fanno gli gnorri. Un raffronto? Prendiamo il caso di Milano: nel 2017 il Comune meneghino ha spedito 110mila notifiche oltreconfine e la metà è stata pagata. Tre volte tanto rispetto a Roma.SCARSA COLLABORAZIONEGli uffici capitolini spediscono in media 89mila verbali l'anno. Ma il 45% - si legge sempre nelle carte del Dipartimento Risorse economiche - viene «scartato» per via della «mancata assistenza da parte delle autorità nazionali». Insomma, all'estero non collaborano. E allora, a essere saldato è appena il 14% dei verbali. Quanto alla nazionalità dei trasgressori, i documenti del Comune parlano di provenienza «inglese, francese, spagnola, tedesca, rumena e russa».BOOM DI VIOLAZIONIDi sicuro si può riscuotere di più. «Il territorio di Roma Capitale sia per le proprie caratteristiche che per la presenza al suo interno della Città del Vaticano è uno dei principali siti di aggregazione turistica mondiale», scrivono i funzionari comunali, «con evidenti ricadute anche in tema di infrazioni al codice della strada da parte di cittadini stranieri, sia con veicoli immatricolati all'estero che con veicoli a noleggio». E quando ci si trova lontano da casa, si cede più facilmente alle violazioni, come racconta bene uno studio della Commissione europea: è emerso che i guidatori stranieri, pur rappresentando in media il 5% del traffico continentale, sono responsabili del 15% delle infrazioni per eccesso di velocità. Insomma, materiale per rimpinguare la borsa, un po' deperita, del Campidoglio non mancherebbe. Ma finora non si è riusciti a passare alla fase due, l'incasso.