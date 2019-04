Multe a Roma, 34mila in tre mesi. Mancata precedenza ai pedoni e sosta vietata le infrazioni più comuni

«Mancata precedenza ai pedoni, sosta sulle strisce e sui passaggi pedonali o davanti a scivoli riservati a persone con disabilità. Sono solo alcune delle infrazioni che la Polizia locale di Roma Capitale ha rilevato nei primi mesi del 2019 grazie ai controlli sulle strade, per un totale di 34mila sanzioni». Ad annunciare i dati dell'attività dei vigili di Roma è l'assessore alla Mobilità Linda Meleo. «Violazioni di norme basilari che servono a garantire la sicurezza delle persone. Automobilisti e motociclisti devono sapere quali sono i rischi a cui espongono i pedoni violando il codice della strada. Anche per questo presidi e controlli proseguono, costantemente, dalle zone del Centro storico ai quartieri più periferici della Capitale. Un'attività importante che ha il nostro pieno sostegno e della Consulta cittadina per la sicurezza stradale. A tutela dei pedoni e delle fasce di utenza più deboli», conclude su Fb.

