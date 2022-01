Sabato 22 Gennaio 2022, 09:11

Previsioni meteo rispettate e la neve torna a cadere sul comprensorio di Monte Livata a nord est di Roma. Copiosa nevicata nella giornata di ieri in tutto il territorio della Montagna della Capitale. I fiocchi sono scesi sul centro urbano di Livata a quota 1.400 fino a Monte Autore a circa 2.000 metri di altitudine. Una bufera che non ha però bloccato l'apertura della seggiovia e delle piste da sci di Monna dell'Orso, dove il nuovo manto nevoso ha superato i 10 centimetri: «Ci voleva proprio questa nevicata dice Diego Checchi, responsabile della 2001 società che gestisce gli impianti - il nuovo manto ci permette di affrontare i prossimi giorni con assoluta tranquillità. Abbiamo più di 40 cm di neve battuta e perfetta per sciare, grazie alle basse temperature che permettono ai gatti della neve di lavorarla alla perfezione con soddisfazione degli sciatori». Poi ci si è messa anche la temperatura ad aiutare la stazione invernale: il termometro è sceso venerdì notte a meno 10, compattando ulteriormente il manto nevoso.



Per il prossimo fine settimana è previsto tanto sole e ancora basse temperature che favoriranno certamente una grande affluenza come è avvenuto lo scorso week- end: «Il precedente fine settimana racconta Diego abbiamo avuto circa mille sciatori sulle nostre piste, una bella affluenza che spero si ripeta anche sabato e domenica prossimi, naturalmente tutto è avvenuto nel rispetto della normativa anti- covid». Dopo due anni di magra per l'assenza di neve e poi per il lock down in seguito al Covid, alla 2001 sono tornati a sorridere: Questo binomio neve e freddo conclude Diego ci voleva proprio. Ieri anche con il tempo inclemente e la bufera di neve i maestri hanno lavorato e c'era gente che sciava. Per sabato e domenica i maestri di sci alpino hanno tantissime prenotazioni». Qualche problema di viabilità domenica scorsa per la grande affluenza di auto da Campo dell'Osso a Monna dell'Orso, segnalato sul gruppo social Monte Livata e la polizia locale costretta a chiudere la strada.

Per l'apertura del Family Park e della pista di fondo a Campo dell'Osso, si deciderà oggi venerdì. «Tutto dipende dicono alla 2001 dalla quantità di neve caduta, non c'era più niente». Per chi non ama le discese ci sono le ciaspole e c'è una grandissima richiesta: «Molti telefonano dice Fabrizio del nolo ski- per prenotarle». I grandi altopiani favoriscono le passeggiate con le ciaspole ai piedi, ci sono anche le guide di Livata Escursioni e Vivere l'Aniene: «Domenica scorsa è stato il boom dice Laura Mariano di VIvere l'Aniene - abbiamo dovuto raddoppiare le guide. I turisti soprattutto romani e forse complice il Covid amano rilassarsi nei grandi spazi di Livata, l'ultima ciaspolata è stata suggestiva, in piena notte, non smettevano di ringraziarci». Per il fine settimana pienone nei ristoranti: E' un continuo di prenotazioni dice Emiliano va bene così. Idem un altro ristoratore: Tutte le domeniche conclude Cristiano c'è grande affluenza. Il Covid paradossalmente ha favorito il turismo di prossimità».

Antonio Scattoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA