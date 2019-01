Roma, nuovo guasto sulla Metro A: l'incubo quotidiano dei romani

Ormai è l'incubo quotidiano dei romani. Sperare che la metro funzioni e non siano costretti ad arrivare a lavoro in ritardo e a bordo di qualche bus sostitutivo (se c'è e non sbaglia strada). Dopo il lunedì di passione di ieri con la metro A guasta per tutta la mattina, oggi un nuovo capitolo della saga. A causa di un guasto tecnico presso la stazione Ottaviano, stamane è stato rallentato il servizio della metro A nella tratta fino a Battistini. Il guasto, secondo quanto riporta InfoAtac, è stato già riparato e la circolazione dei treni è in corso di normalizzazione

La stessa tratta della linea A ieri era stata interessata da un blocco della circolazione in mattinata a causa di danni alla linea aerea. Sarebbe diverso invece il problema registrato oggi alla stazione Ottaviano su uno scambio difettoso riparato in 'costanza di eserciziò, tanto da evitare interruzioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA