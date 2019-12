Il vento sferza Roma: 200 interventi dei pompieri, piazza Annibaliano irraggiungibile. Chiude outlet Castelromano

Una giornata di passione a Roma sul fronte meteo. A creare problemi è stato il vento con alberi caduti in molte parti della città, in mattinana e nel pomeriggio. Sono oltre 200 gli interventi legati al maltempo effettuati dalla polizia locale in questo fine settimana a Roma. Particolare attenzione per il forte vento che ha causato la caduta di alberi in varie zone della città, tra cui via Aurelia Antica, viale Sacco e Vanzetti, via Erasmo Gattamelata, via Anagnina e via Cristoforo Colombo, nella carreggiata laterale in direzione Ostia fra Via di Acilia e Via Pindaro. Agenti sul posto per la viabilità e l'assistenza ad automobilisti e residenti. Diverse pattuglie sono intervenute alle 12.30 nella zona di Castel Romano dove a causa di una tromba d'aria è stata disposta in via precauzionale la chiusura del centro commerciale.

Leggi anche Le previsioni nel dettaglio



Cade alberi a piazza Annibaliano.

Gli interventi.

A Piazza Annibaliano, nel quartiere Africano, all'altezza della metro, uno degli alberi alti oltre una decina di metri si è sradicato, finendo sulla strada di traverso. Diversi accessi alla zona sono bloccati al transito. I municipi però sono obbligati, come l'altra volta, ad aprire unità di crisi e quindi a intervenire in emergenza dove non interviene il Campidoglio che dovrebbe ad esempio liberare le strade dagli alberi caduti o dai rami pericolanti. L'ultima emergenza vento è costata al solo Municipio II 28 mila euro di lavori urgenti che spettavano a Roma Capitale. «Abbiamo pagato noi, il Comune non ci ha rimborsato nulla», dice l'assessore all'Ambiente del Trieste Salario Rino Fabiano. L'importante è allertare.Dalle 5 del 21 dicembrere 2019 alle 12 circa del 22 dicembre 2019, squadre del Comando di Roma sono intervenute nel Comune Roma e Provincia per le avverse condizioni meteo. Nel Comune di Roma e Provincia sono stati effettuati circa 120 interventi di cui 80% per caduta alberi, rami pericolanti, tegole, caduta di pali pubblici, il restante 20% per soccorso ordinario. Al momento ci sono circa 290 richieste da evadere. Le zone interessate dal mal tempo sono nella zona sud di Roma, il Litirale e zona Castelli. Seguiranno aggiornamenti degli interventi.

Vento e mareggiate, la Tuscia in ginocchio

Fiumicino, 2 famiglie evacuate. Circa 50 interventi, più le verifiche ancora in corso, nel bilancio della giornata sul territorio comunale di Fiumicino, colpito dal maltempo e dal forte vento, spirato fino ad oltre 100 chilometri orari. Almeno una ventina di alberi caduti, oltre a pali e semafori divelti. Gli interventi hanno visto impegnate 10 squadre della Polizia Locale e quattro squadre della Protezione civile supportate dai Vigili del Fuoco, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i volontari della Protezione civile di Castel di Guido. La quasi totalità degli interventi ha riguardato alberi o rami caduti, qualche segnale stradale, pali della luce e del telefono e semafori. La mareggiata ha costretto all'evacuazione di due famiglie a Passo della Sentinella, mentre non risultano problemi alle case di Fregene.



#allertameteoROMA domenica 22 dicembre 2019 chiusi parchi, cimiteri e ville storiche https://t.co/wmmjR5ov0z pic.twitter.com/NrCXybXWu2 — Roma (@Roma) 22 dicembre 2019

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA