​Meteo, vento e freddo ai Castelli: alberi cadono su auto e linee elettriche

Alberi su sede stradale, su auto e sulle linee elettriche è l’effetto del brusco peggioramento del tempo sui Castelli tra Velletri e Genzano. A cominciare da ieri sera il calo termico di circa 10 gradi e il forte vento che ha spazzato le cittadine dei Castelli ha causato disagi principalmente alla circolazione stradale.

Roma, bufera investe la Capitale: raffiche di vento e pioggia

Alle 20 circa un grosso albero si è abbattuto sulla variante Appia a Velletri bloccando il flusso veicolare per alcune ore, fino a quando gli uomini della protezione civile comunale non hanno rimosso il grosso tronco. Disagi per lo stesso motivo anche sulla via Caranella, sulla via Paolina dove i vigili del fuoco, sono intervenuti per oltre che per la rimozione di alberi, anche per la caduta di cornicioni. Anche a Genzano i problemi sono stati dovuti ad alberi caduti su linee elettriche e in via Capri anche su un’auto. Un'auto parcheggiata ha riportato danni alla carrozzeria finendo sotto un grosso abete.



