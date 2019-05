Roma, aborto: al via il corteo della Marcia per la vita

Nessuna bandiera di partito ma palloncini colorati e tanti slogan ('la vita è sacra dall'inizio alla fine: difendiamola'; 'basta genocidi silenziosi'; 'non uccidiamo il futuro'): in piazza della Repubblica, a Roma, si riuniscono i manifestanti della Marcia per la Vita. È il popolo pro-life che anche per la IX edizione sfila per ribadire «la sacralità della vita». «Vite stroncate dall'egoismo», dicono gli organizzatori dal palco snocciolando alcuni dati sugli aborti. A breve il corteo prenderà il via. Tra i presenti il senatore della Lega Simone Pillon.



