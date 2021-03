Regione Lazio, rimpasto: M5S entra in giunta. Astorre: «Accordo si proietta nel futuro»

Il Movimento 5 stelle entra a far parte della giunta regionale del Lazio. L'accordo politico (16 pagine di documento programmatico intitolato "Prima la salute e il lavoro") è stato raggiunto e il M5S entra ufficialmente anche nella maggioranza che sostiene il presidente Nicola Zingaretti. La capogruppo del M5s in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi diventerà l' assessore alla transizione ecologica e innovazione digitale, mentre l'altra consigliera M5s, Valentina Corrado, avrà la delega al turismo, enti locali e sicurezza. Il rimpasto avviene alla vigilia dell'Assemblea nazionale del Pd, con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti segretario dimissionario e senza che ci sia stato un voto sulla piattaforma Rousseau per il M5s. L'accordo era nell'aria da tempo e ha trovato il suo sbocco quando, alla Pisana, si è liberata la casella del bilancio con la nomina di Alessandra Sartore a sottosegretaria al ministero dell'Economia.

L'ingresso del M5s nella giunta regionale del Lazio, guidata da Nicola Zingaretti, ha avuto il parere favorevole dal Garante del Movimento Beppe Grillo e del capo politico ad interim Vito Crimi, ma non c'è stato un voto, seppur promesso, sulla piattaforma Rousseau. «Tale scelta sarà anche sottoposta al voto degli iscritti non appena sarà possibile», ha scritto Crimi in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 stelle.

«Anche nel Lazio inizia il cammino verso la transizione ecologica - esordisce Crimi nel lungo post -. In ogni scelta che ha compiuto, il Movimento 5 stelle ha sempre messo i temi, gli obiettivi e gli interessi dei cittadini davanti a tutto. Questo è avvenuto durante i primi due Governi del presidente Giuseppe Conte, con l'attuale governo, alle ultime elezioni regionali e amministrative. Più di recente, abbiamo deciso di dare il nostro contributo all'esperienza di governo della Regione Puglia. Ora ci apprestiamo a compiere un altro importante passo: contribuire al governo della Regione Lazio, con l'obiettivo - sottolinea Crimi - di realizzare un programma condiviso, frutto della convergenza di proposte e idee maturata in questi anni tra il Movimento e le forze politiche del centrosinistra che guidano la Regione. Questa scelta, infatti, arriva a seguito del percorso comune che il Movimento ha condiviso in questi anni con la giunta del presidente Zingaretti e la maggioranza, in riferimento a temi specifici del nostro programma. Un confronto che nel tempo ci ha consentito di far approvare misure importanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini del Lazio».

Crimi precisa anche che «le votazioni sostenute fin qui ci hanno sempre conferito un mandato chiaro: esserci, partecipare, incidere, lavorare non per il bene del Movimento, ma per il bene dei cittadini, anche sostenendo alleanze con altre forze politiche (questo l'esito delle consultazioni di agosto e novembre 2020). E il programma condiviso dai nostri portavoce in Regione, che già da tempo lavorano su temi comuni, ha questo obiettivo». In virtù di queste ragioni, «acquisito il parere favorevole del nostro Garante Beppe Grillo, ho approvato la proposta di partecipazione del Movimento 5 stelle al governo della Regione Lazio. Tale scelta - conclude Crimi - sarà anche sottoposta al voto degli iscritti non appena sarà possibile».

Il segretario Pd del Lazio Bruno Astorre benedice l'accordo e parla di un progetto solido per il futuro del centrosinistra: «È di tutta evidenza che l'ampio respiro del programma concordato non è solo per la rimanente parte di legislatura ma si proietta per il futuro». Un modo per dire che nel Lazio si fa un primo passo ufficiale verso quell'alleanza organica con il Movimento 5 stelle progettata da tempo da Nicola Zingaretti e Goffredo Bettini.

Non macano gli scontenti, certo. Sia da una parte che dall'altra. Esponenti politici che ravvisano incoerenze e dimenticanze come quando il M5S regionale decise di sospendere un proprio consigliere perché aveva votato assieme alla maggioranza o come quando alla Pisana i grillini sventolavano i cartelli "Mai con il Pd", che ricordano tanto quelli già visti "Mai con il partito di Bibbiano". Uno degli attacchi più duri arriva dalla consigliera M5S Francesca De Vito che sceglie la "mozione Casaleggio": «Nei prossimi giorni ascolterò i portavoce comunali. Riguardo a tutte le ultime decisioni, governo compreso sarò dalla parte di uno Statuto e non della volontà di qualcuno, e questo è anche ciò che Davide Casaleggio ha voluto ribadire con il suo manifesto ‘Controvento’. Il MoVimento 5 Stelle della base è vivo non accetta imposizioni da parte di chi ha poltrone da conquistare o interessi da difendere». La scissione nazionale del Movimento, dunque, potrebbe vedere il suo preludio alla Pisana.

