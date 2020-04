Lunedì 6 aprile torna #Carbonara day: un party virtuale con chef, blogger e flash mob fotografici

unedì 6 aprile torna il # CarbonaraDay e quest'anno la spaghettata virtuale - che lo scorso anno ha raggiunto una platea potenziale di circa 500 milioni di persone - ha un significato in più. Dal balcone, dal divano, o dalla cucina di casa, il 6 condividete sui social una #CarbonaraHomeMade. E' l'invito dei Pastai di Unione Italiana Food e International Pasta Organisation. Perché l'isolamento forzato non spegne la voglia di rimanere in contatto e sentirsi più vicini con i mezzi concessi. E allora, tra flash mob dalla finestra, concerti sul balcone e tam-tam che viaggiano in chat, anche il piacere di regalarsi e condividere sui social un piatto di Carbonara, che della pasta rappresenta l'anima più calda e gioiosa, può diventare a suo modo un simbolo di resilienza e coesione.

Su Twitter, Facebook e Instagram, per 24 ore dibattito social sulla ricetta di pasta più amata e imitata. Interverranno Carbonara Master come Arcangelo Dandini, Alba Esteve Ruiz, Nabil Hajassan, Marco Martini e Luciano Monosilio, che prepareranno in un live dalle loro cucine la ricetta classica. E Giulio Terrinoni e Kotaro Noda regalano alla community WeLovePasta un video della loro versione rivisitata. E il nutrizionista Piretta promuove la Carbonara in quarantena:

Sarà impossibile resistere, e infatti stavolta non dobbiamo. Nessun senso di colpa, nessuna dieta, dobbiamo solo concederci una piccola dose di piacere a base di guanciale, pecorino e grana, tuorli e spaghetti. LUna festa mai come quest'anno salutare.