Carlo Verdone: «Quella volta che la Carbonara mi salvò da una delusione d'amore»

Carlo Verdone commenta, in occasione del Carbonara Day, in un video i risultati della ricerca Doxa condotta dai pastai di Unione Italiana Food che lo eleggono compagno ideale degli italiani per mangiare una Carbonara. «Questo risultato mi ha reso veramente felice: amo la pasta, è il mio piatto preferito, semplice, creativo. È un vero antidepressivo, è condivisione, aggregazione e buonumore. Quando a Londra, negli anni 70, mi mollò la mia fidanzata inglese, ero a pezzi e tornando a Roma in treno, a Termini trovai i miei veri amici che mi portarono a mangiare la Carbonara. Sono fiero di essere il portabandiera di questo piatto. Se organizzate, io vengo di corsa, mangio in silenzio e poi vi faccio ridere. Buon Carbonara Day a tutti».

Video concesso da ufficio stampa