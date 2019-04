​Scontro auto-moto in via Gallia: morto un 65enne

Tragedia, in serata, a Roma. Un uomo, coinvolto ieri sera in un incidente stradale su via Gallia in zona San Giovanni a Roma, è morto qualche ora dopo in ospedale. La vittima, un 65enne, era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, è poi deceduto. Il conducente dell'auto, un ragazzo di 24 anni, si è fermato subito allertando i soccorsi.Sul posto la polizia locale del Gruppo Appio per i rilievi dell'incidente.



