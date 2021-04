Roma, incidente tra 5 auto sulla via Flaminia: 2 bambini in ospedale

Maxi-incidente stamattina a Morlupo, vicino Roma. È accaduto, intorno alle 11:20, su via Flaminia al km 31.200. Cinque le auto coinvolte. Le cause sono ancora da accertare. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Montelibretti e di Campagnano, intervenuti sul posto insieme al 118, hanno estratto dalle lamiere una persona rimasta ferita gravemente ed elitrasportata all’Ospedale Policlinico Gemelli. A quanto riferito un bambino di un anno circa è stato trasportato con l'eliambulanza in ospedale mentre un altro di 10 anni con l'ambulanza al Gemelli.

Tutti gli altri automobilisti coinvolti non corrono pericolo di vita e sono stati medicati sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i carabinieri della stazione di Morlupo e della compagnia di Bracciano.

