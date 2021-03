Tir perde il controllo e finisce della scarpata in A 24: illeso conducente di Zagarolo

Tir si ribalta, paura in A 24. Poco dopo le 14 di ieri, sull’autostrada 24, al chilometro 36, il conducente di un autoarticolato, un italiano di 58 anni, originario di Zagarolo, in provincia di Roma, ha perso il controllo del mezzo, finendo nella scarpata laterale alla corsia di marcia, in direzione di Teramo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Distaccamento polizia stradale di Carsoli, che hanno aiutato il camionista ad uscire dalla cabina: l’uomo è risultato negativo all’alcoltest. La dinamica dell’incidente, che comunque non ha avuto ripercussioni sulla circolazione, è ancora in fase di ricostruzione. Nella notte è stato effettuato il recupero del mezzo: il tratto Vicovaro-Carsoli è stato chiuso per circa 4 ore.

