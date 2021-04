Rieti, malore in un terreno: intervento della eliambulanza lungo la Salaria

RIETI - Un violento e improvviso malore. E' caduto a terra perdendo i sensi un uomo che si trovava in un appezzamento di terreno non distante dalla Salaria per Roma, all'altezza del chilometro 46, in una zona interna cui si ha accesso anche direttamente dalla Consolare. Al momento non sono state rese note le generalità e l'età dell'uomo che è stato soccorso dall'elicottero Pegaso in dotazione al 118.

Una volta scattato l'allarme sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale che hanno interdetto la Salaria al traffico veicolare e gestito la viabilità predispondendo così l'atterraggio dell'eliambulanza in sicurezza. Intervento in elicottero resosi necessario a cause della criticità del quadro clinico generale dell'uomo dopo una prima stabilizzazione, valutazione dei valori pressori e dei parametri vitali effettuali dal personale medico sanitario del 118. Immediato il trasferimento d'urgenza in codice rosso a Roma. L'uomo è stato sottoposto a respirazione cardiopolmonare sul posto.

