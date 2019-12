Roma, incidente sul Gra: morto motociclista, chiusa la carreggiata per far atterrare l'elisoccorso e traffico in tilt. Un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto tra la moto e una vettura sul Grande Raccordo Anulare. Per consentire l'intervento dell'eliambulanza è stata chiusa per circa un'ora la carreggiata esterna del Gran in prossimità dello svincolo 26 (Pontina) al km 54,000 provocando forti rallentamenti poiché sono state chiuse la corsia di marcia lenta e di emergenza. Dopo un'ora è stata riaperta la corsia di sorpasso. Oltre al personale del 118, sul posto è presente il personale dell'Anas e della Polizia Stradale.

Roma, attraversa sul Gra e viene investito da auto: morto un uomo

Roma, addio a Rebecca, morta sul Gra. La famiglia: «Abbiamo bisogno di testimoni, aiutateci»







Ultimo aggiornamento: 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA