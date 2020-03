Roma, incendio in un palazzo in via San Paolo alla Regola

Sarebbe partito dal sottoscala l'incendio che è divampato in una chiostrina di un palazzo di cinque piani in via di S.Paolo alla Regola 28, nei pressi di Ponte Sisto a Roma. I Vigili del Fuoco dalle 12.30 sono al lavoro per spegnere le fiamme. Al momento non risultano intossicati. Presenti sul posto personale medico del 118, Roma Capitale per la viabilità e Carabinieri. Sembra che l'incendio si sia sviluppato da un problema partito dal quadro elettrico di un sottoscala. Ma, su questo stabiliranno meglio i vigili del Fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA