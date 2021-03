Donne e lavoro, a Roma 102.589 imprese femminili: la maggior parte di tutto il Lazio

Non mancano le imprese femminili a Roma. In tutto, nella capitale se ne contano 102.589, mentre nel Lazio sono più di 145mila. Di queste, tre su quattro si concentrano nel settore dei servizi. Con il commercio (27,1%) e l'alloggio e ristorazione (10,2%) a essere tra le prime posizioni.

«Fra il 2015 e il 2019 – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma – le imprese femminili a Roma hanno conosciuto una crescita molto importante, con un aumento di oltre 7300 imprese registrate e un aumento del tasso di femminilizzazione dal 20,2 al 20,6». Poi, però, è arrivata la pandemia. «Si è registrato un calo delle imprese in rosa – commenta Tagliavanti –. Stiamo sicuri, tuttavia, che si tratti di un arresto momentaneo».

«Non c’è dubbio – conclude Giaccari – che le donne rappresentano, assieme ai giovani, una delle componenti su cui puntare, nel nostro territorio come in tutto il Paese, per ritornare con decisione su un percorso di crescita».

Vincitrici del Premio Idea Innovativa 2019

Questi le vincitrici dell’edizione 2019 del bando “Premio Idea Innovativa”:

Silvia Sarra per il progetto «Orax»

Laila Hafiz per il progetto «Italian Modest Fashion»

Sabrina Todaro per il progetto «Coworking +»

Anna Benini per il progetto «Invecchiamento attivo»

Emanuela Censi per il progetto «La bottega telematica del miele e non solo…»

Due le menzioni speciali assegnate: Anna D’Anzi per il progetto «Sustainable fashion must be glam!» e Sara Consilia Papavero per il progetto «W.E. - Healt».

Le aziende premiate per l’edizione 2020 del bando sono state quelle di: Chiara Turchetta per il progetto «Tangible Plus», Giuditta Mosca per il progetto «Monte Mario Store», Francesca Rizzo per il progetto «You Intown», Veronica Bancalà per il progetto «Gust’osa» e Delia Dimauro per il progetto «Digitalizzazione dei processi con Suitecrm».

