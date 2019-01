Roma, caos sul Gra: traffico in tilt dalla Bufalotta a Fiumicino

Due incidenti sul Raccordo e il Gra si blocca, con code inifinite da un punto all'altro della città. In particolare lunghe code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare dove il traffico causato da due incidenti, ormai conclusi, si somma a quello consueto. Il primo incidente era avvenuto tra Casilina e Appia; il secondo, un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso, tra Laurentina e Pontina. Al momento si sta in fila dalla Bufalotta alla Roma-Fiumicino. Lo comunica Astral Infomobilità.

Ultimo aggiornamento: 11:22

