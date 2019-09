Genzano, crolla un masso su via dell'Aspro: torna l'allarme per la sicurezza

A Genzano pericolosa caduta di massi da un costone lungo la carreggiata in via dell'Aspro, situazione più volte segnalata dai residenti dopo la pulizia dei rovi e dell'erba alta. Ieri sono intervenuti i vigili del fuoco di Velletri e la polizia locale, che hanno rimosso il grosso masso dalla strada, segnalato da un residente in moto e delimitato l'area pericolosa. Si attende ora una messa in sicurezza della collina di proprietà di una ex cantina sociale fallita da circa 20 anni. Ma visto il rischio per l'incolumità pubblica i cittadini chiedono un intervento urgente al comune, in quanto potrebbero cadere nuovi massi e provocare gravi conseguenze, in una zona percorsa da centinaia di persone in auto e a piedi ogni giorno. © RIPRODUZIONE RISERVATA