Al Gemelli la Giornata Nazionale del Sollievo con il concerto della Banda Musicale della Marina Militare. A Milly Carlucci il premio “Fabrizio Frizzi”

Al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS come in tanti altri ospedali italiani è stata la domenica del Sollievo. Tanti i volti noti e gli artisti che hanno trascorso insieme ai degenti, ai loro familiari e al personale sanitario momenti di spensieratezza, ma anche di riflessione sul tema dell’affrancamento dal dolore fisico e morale. È stata questa la XXI Giornata Nazionale del Sollievo, promossa dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti, insieme al Ministero della Salute e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale in favore di tutti coloro che stanno ultimando il loro percorso vitale, non potendo più giovarsi di cure per guarire.

L’edizione di questo anno della Giornata del Sollievo presso il Gemelli si è arricchita di un programma dedicato al cinema con proiezioni speciali offerte in partnership con Medicinema Italia Onlus.

Il programma della Giornata del Sollievo al Gemelli

La giornata è iniziata alle 9.00 con la Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Claudio Giuliodori, Assistente Ecclesiastico Generale Università Cattolica. Alle ore 10.00 sul sagrato antistante l’ingresso principale del Policlinico si è svolto il concerto “Note di sollievo”, offerto dalla Banda Musicale della Marina Militare diretta dal Maestro Antonio Barbagallo per i degenti dell’ospedale che hanno potuto assistere allal applauditissima esibizioni dalle finestre delle loro stanze di degenza.

A seguire, sempre nella hall dell’ospedale, l’incontro “To cure, to care” moderato da Paola Saluzzi, con testimonianze di pazienti, operatori sanitari, volontari, studenti e interventi di rappresentanti istituzionali e volti noti: Lorella Cuccarini, Milly Carlucci, Roberto Giacobbo, Michele La Ginestra, Mario Incudine, Rolando Ravello e Edoardo Vianello. L’incontro è strato introdotto dai saluti istituzionali di Vincenzo Morgante, presidente Fondazione nazionale Gigi Ghirotti Onlus, Ernesto Diaco, direttore Ufficio Nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della CEI e Andrea Cambieri, direttore sanitario della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Alle 12.30 si è svolta la cerimonia di consegna del premio “Fabrizio Frizzi - l’Arte del Sollievo” a Milly Carlucci da parte di avv. Fabrizio Siggia, on. Emilio Carelli e dr. Mario Curatolo (Fondazione nazionale Gigi Ghirotti). Fabrizio Frizzi è stato tra i più assidui partecipanti all’evento in programma al Policlinico Gemelli, offrendo alle persone malate e agli operatori sanitari indimenticabili momenti di autentico sollievo. In sua memoria si decise di indire la consegna di una targa, offerta dalla Fondazione nazionale Gigi Ghirotti, a una personalità del mondo dello spettacolo che si fosse distinta per la propria umanità quale ambasciatrice della cultura del sollievo (nell’albo d’oro si segnalano la pianista Cristiana Pegoraro e l’attore e conduttore televisivo Flavio Insinna).

Tra gli ospiti intervenuto anche il Maestro Antonio Nunziante che ha ricevuto l’Art4ART award per aver donato numerose opere e per aver dipinto la sala di accoglienza “Odeon” del DH/Degenza del Gemelli ART.

In conclusione, la premiazione del concorso nazionale per le scuole “Un ospedale con più sollievo”, riproposto dopo due anni di interruzione forzata a causa della pandemia.

Le rose di Confagricoltura per i degenti del Gemelli

Anche un fiore può portare sollievo a chi soffre. Ne è convinta Confagricoltura Latina, che per questo ha generosamente offerto 1.500 fiori ai pazienti del Policlinico Gemelli: rose multicolori rosse, gialle e bianche, tra le più pregiate sul mercato. Un piccolo gesto per simboleggiare la vicinanza dell’Organizzazione agricola verso chi soffre, proprio nel mese dedicato alla rosa.

XIII edizione concorso Nazionale “Un ospedale con più Sollievo”: i vincitori

Patrocinato e promosso da Fondazione nazionale Gigi Ghirotti, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, Fondazione Alessandra Bisceglia VIVA Ale Onlus, Associazione “Attilio Romanini”. L’’iniziativa è rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia, a quelli delle scuole di livello primario, di livello secondario di primo e secondo grado, agli studenti universitari e a bambini e ragazzi che, vivendo una situazione di ospedalizzazione, frequentano le scuole di ogni ordine e grado presso le strutture ospedaliere.

• VINCE IL 1° PREMIO PER IL MIGLIOR ELABORATO REALIZZATO DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA:

Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Alessandro Manzoni”

Sezione Unica Plesso “Piterà”

Via Bambinello Gesù Catanzaro

Per avere evidenziato, attraverso un plastico costruito con l’impiego creativo di materiale da riuso, come la sofferenza possa trovare sollievo allentando la morsa della solitudine che spesso l’amplifica, facendo sentire la vicinanza affettuosa dei compagni di classe, degli insegnanti e delle persone care ai piccoli ricoverati in una stanza di ospedale, fin quasi ad annullarne idealmente la distanza con l’aula della scuola.

• VINCE IL 1° PREMIO PER IL MIGLIOR ELABORATO REALIZZATO DALLA V CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Istituto Comprensivo “G. Sabatini”

Scuola Primaria Borgia Centro

Classi 5°A e 5°B

Via Aldo Moro,10 Borgia (CZ)

Portare sollievo a chi soffre è possibile e molte volte è più semplice di quanto si possa immaginare: si può donare la propria presenza, parole affettuose, un segno di partecipazione animato dalla propria creatività o talento. Questo l’insegnamento che, grazie alla guida della propria insegnante, hanno appreso gli alunni di scuola primaria e raccontato creativamente in un opuscolo che testimonia come sia possibile sensibilizzare alla cultura del sollievo i più piccoli con metodo e semplicità.

• VINCE IL PREMIO “GESUALDO NOSENGO” PER IL MIGLIOR ELABORATO REALIZZATO DALLA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Istituto Comprensivo “Budrio”

Scuola Secondaria di Primo Grado “Quirico Filopanti”

Classe 3° E

Via Giovanni XIII, 2 Budrio (BO)

Per aver saputo esprimere il concetto di sollievo con una visione iconografica plastica ed eccellente che ruota attorno alla simbologia delle mani. Esse non solo riconducono a significati di accoglienza e di empatia, ma soprattutto sono segno concreto di vicinanza al malato: essere accarezzati, abbracciati, fisicamente sollevati, curati e accuditi fa sì che il dolore sia più sopportabile e la solitudine meno pungente. Rende più potente il messaggio iconografico la commovente poesia che lo accompagna:

“Ti aiuterò con la forza di un abbraccio,

riparerò la tua anima con la cura della speranza.

Solleverò con le mie mani i macigni che ti opprimono.

Il tuo dolore sarà un po’ anche il mio

E il mio conforto sarà il tuo sollievo.”

• VINCE IL PREMIO “ANNA MARIA VERNA” PER IL MIGLIOR VIDEOCLIP

Liceo Scientifico-Artistico Statale “Galileo Galilei”

Classe 2°A CAMBRIDGE

Via Generale Planelli N.C.

Bitonto (BA)

Attraverso il linguaggio audiovisivo, il videoclip ha mostrato in modo efficace, sia per lo stile narrativo diaristico, sia per un uso lodevole di metafore ed emozionante poesia, come il sollievo non sia solo un fatto intimo, limitato a chi lo sperimenta, ma che ha bisogno di essere condiviso in relazioni di cura, di amore e di amicizia per manifestarsi ed esprimere il suo potenziale più alto di liberazione dal dolore.

VINCE IL PREMIO “GIGI GHIROTTI” RISERVATO ALLE “SCUOLE OSPEDALIERE

Scuola Ospedaliera

Ospedale “Cardinale Massaia”

Sezione Unica

Corso Dante,202

Asti

Per aver sintetizzato, attraverso una sequenza di immagini e di colori in vivace progressione ascendente, la dinamica del sollievo espresso con una efficace metafora: la mongolfiera che si solleva quando ci si libera dalla zavorra della sofferenza, del dolore e dell’angoscia grazie alle cure amorevoli dei professionisti e delle persone care.

VINCE IL PREMIO “ALESSANDRA BISCEGLIA” RISERVATO ALLA SEZIONE UNIVERSITARIA LO STUDENTE

Allodi Lorenzo

Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia

Università Degli Studi di Parma

Per la sua efficacia narrativa e per aver individuato tematiche di coinvolgimento per i giovani volontari che intraprendono con coraggio un percorso di vita aperto agli altri e a credere nella forza della relazionalità e dell’empatia anche tra le pareti bianche dell'ospedale.