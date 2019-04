Furto di Pasqua alla Rinascente, ladro in fuga tra le strade del centro catturato a tempo di record

LEGGI ANCHE

Ruba merce di lusso alla Riascente, fugge tra le strade del centro, ma viene catturato a tempo di record. Tutto è cominciato poco dopo le 16 alla Rinascente in via del Tritone. Un uomo, fingendosi cliente, ha rubato della merce di lusso esposta tra gli scaffali dei negozi. Ma a notare i suoi movimenti sono stati alcuni addetti alla sicurezza. I vigilantes hanno tentato di fermarlo, ma il ladro è fuggito, prima tra i clienti del centro commerciale, poi tra le strade del centro, fancendo inizialmente perdere le proprie tracce.Ma grazie all'intervento lampo dei carabinieri, allertati da una delle guardie private della Rinascente, il ladro è finito in manette. I militari hanno comincito una caccia all'uomo seguendo le indicazioni dei testimoni e la descrizione che avevano fornito dell'uomo in fuga. Un'auto a sirene spiegate è salita in via Veneto, altre due da via Barberini verso via Bissolati. Il fuggitivo è stato individuato e ammanettato a tempo di record mentre tentava di svignarsela.