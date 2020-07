Roma, arrestata ladra di orologi: la bella rom seduceva gli anziani e li derubava

Otto giorni, tanto sono durate le ricerche della polizia. Gli agenti hanno infatti rintracciato e arrestato, lo scorso 8 luglio, la donna che il 30 giugno, nei pressi di piazza Re di Roma, aveva rapinato un anziano cittadino cinese, scippandogli il Rolex che aveva al polso. Si tratta di D.L, 29 anni e di nazionalità romena.

Ad aggredire l'uomo, in realtà, erano state in due. Una, nello specifico lo aveva strattonato con forza riuscendo a sottrargli il prezioso orologio. Nonostante il tentativo di resistenza, la ladra era poi riuscita a darsi alla fuga, favorita dalle complici che l'attendevano in macchina.

A risultare decisiva per le indagini, la telecamera montata sul parabrezza frontale della vettura della vittima. Nelle immagini, infatti, si vede il volto delle romene nonchè l'arrivo del mezzo e la successiva fuga. L’anziano, così, al momento della denuncia, è riuscito a fornire prove piuttosto dettagliate, fondamentali per risalire alle autrici del gesto.

Inserite le immagini nella banca dati, gli investigatori del commissariato Viminale diretto da Fabio Abis, all’identità delle responsabili. D.L. 29enne romena ed una sua connazionale, già note e segnalate per reati analoghi, sempre nei confronti di anziani “agganciati per strada” con pretesti svariati. Le tecniche per raggirare le vittime andavano dalla richiesta di indicazioni stradali all'offerta di prestazioni sessuali.

Il passo successivo, l’8 luglio scorso, quando i poliziotti in servizio a Ciampino, durante un normale controllo dei passeggeri in arrivo nella Capitale, hanno notato D.L., di rientro sul territorio nazionale. La donna era in compagnia di un connazionale anch’egli con precedenti commessi nel nord est d’Italia. La rapinatrice è stata così fermata e trasferita a Rebibbia. Proseguono, intanto, le indagini per rintracciare la complice e il proprietario dell’auto, anch’egli di cittadinanza romena, attualmente entrambi irreperibili.

