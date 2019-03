Roma, auto rubate e smontate, scoperta la centrale: uno sfascio sulla Togliatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevano appena rubato una Fiat 500 ma grazie al gps e alla prontezza dei carabinieri del Nucleo Radiomobile sono stati subito scoperti e arrestati per riciclaggio e ricettazione. E' accaduto l'altra sera: una telefonata al 112 ha avvisato i del furto appena avvenuto, i militari hanno tracciato il segnale satellitare dell'auto e sono piombati in uno sfascio di via Palmiro Togliatti dove hanno sorpreso all'opera un romano di 45 anni e un romeno di 42. I due stavano già smontando perzzo per pezzo la vettura all'internod ell'autodemolitore. Alla vista dei carabinieri, i due hanno anche tentato di scappare ma sono stati raggiunti e ammanettati.La perquisizione dell'area ha permesso, inoltre, di rinvenire numerose parti meccaniche risultati appartenenti ad altre autovetture oggetto di furto, una coppia di targhe di un’auto rubata sempre in giornata , nonché vari documenti assicurativi riconducibili a veicoli rubati.Dopo l’arresto i due operai sono stati accompagnati presso il carcere di Regina Coeli.