Fridays for Future, studenti in piazza a Roma: partecipazione ridotta, caos in centro

Partito da piazza della Repubblica il corteo di Roma del quarto sciopero del clima organizzato da Fridays For Future, il movimento di Greta Thunberg. La partecipazione è decisamente inferiore rispetto allo sciopero precedente del 24 maggio. La piazza è piena solo a metà. I manifestanti sono quasi tutti studenti delle medie e delle superiori. Per la manifestazione, tuttavia, sono state chiuse diverse strade in centro, mandando in tilt il traffico.

Tanti i cartelli sul clima, molti ironici e scanzonati, con riferimenti al sesso e alle droghe leggere. Ma stavolta, fanno notare gli organizzatori, diversamente da maggio il Ministero dell'Istruzione non ha concesso la giustificazione per l'assenza da scuola. «Lo sapevamo - commenta Marianna Panzarino di FFF Roma -. È passato troppo poco tempo dall'ultimo sciopero. Ma per noi, anche portare poche migliaia di ragazzi in piazza è comunque un successo».



