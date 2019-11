Clima, gli studenti tornano in piazza: venerdì Centro off limits per lo sciopero generale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A settembre erano scesi in piazza 8 studenti su dieci. Domani probabilmente si replicherà durante il corteo Fridays for future, lo sciopero generale per combattere i cambiamenti climatici. Siamo arrivati alla quarta edizione della manifestazione che si svolge in contemporanea in tante altre città e la linea seguita dalle scuole è simile al passato. Si può partecipare al corteo che partirà dalle 9.30 da piazza della Repubblica, ma si deve giustificare l'assenza.I licei Socrate e Orazio lo scrivono nero su bianco: «Le scuole capofila del progetto Green favoriscono la partecipazione alla manifestazione, le assenze opportunamente giustificate con la motivazione partecipazione alla manifestazione contro i cambiamenti climatici non saranno conteggiate ai fini della validità dell'anno scolastico».I DIVIETIL'ultima volta ci fu l'input dal ministero dell'Istruzione alle direzioni scolastiche, affinché considerassero in modo benevolo la partecipazione alla manifestazione. «Anche stavolta credo che la maggior parte delle scuole adotterà la linea della giustificazione, la giornata quindi non verrà conteggiata in quel 25% di assenze che non si può superare - spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Lazio - durante l'ultima manifestazione è stato bello vedere sfilare così tanti giovani senza alcun incidente, ma non vorrei che l'impegno per l'ambiente si limitasse soltanto alla giornata di venerdì, gradirei invece ci fosse un approfondimento di studio continuo, una sola giornata non può produrre effetti formativi sui nostri alunni che invece devono impegnarsi nello studio di materie come matematica, fisica, biologia e storia».Intanto il piano della viabilità dei vigili urbani per gestire la manifestazione è già pronto. Il corteo partirà alle 9,30 da piazza della Repubblica, proseguirà verso via Vittorio Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via Barberini per poi passare su via Sistina, piazza della Trinità dei Monti, via Gabriele D'Annunzio. Il corteo terminerà in piazza del Popolo alle 13 circa. Non saranno pochi quindi i disagi per la viabilità. Circa mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione i vigili chiuderanno piazza della Repubblica, poi le strade che saranno attraversate dai manifestanti. Un'ora prima invece scatteranno i divieti di sosta lungo il percorso, quindi attenzione a dove si lascia l'auto parcheggiata.IL TRAGITTOIl corteo tra l'altro si svolgerà il giorno del Black Friday, l'attesa giornata di shopping con prodotti a prezzi scontati. Una coincidenza voluta dagli organizzatori dell'evento che hanno ribattezzato la manifestazione Block Friday. Al corteo, secondo quanto risulta ai vigili, è prevista la partecipazione di 15 mila persone.Per consentire la manifestazione verranno deviate moltissimi linee bus dell'Atac. Nello specifico si tratta dei mezzi delle linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 119, 160, 170, 492, 590 e 910.Sempre venerdì ci sarà un altro evento in città. Papa Francesco si recherà nella Citta della Carità in via Casilina Vecchia, zona Mandrione. Saranno circa 1.300 i fedeli che parteciperanno all'evento e saranno muniti di apposito pass. Anche in questo caso scatteranno divieti di soste e chiusure per consentire nella massima sicurezza la visita del Pontefice atteso alle 16 presso la struttura della Caritas. Papa Francesco sarà accompagnato dal cardinale Angelo De Donatis e dal vescovo Gianpiero Palmieri, e insieme visiteranno il Centro Odontoiatrico, la Casa di accoglienza Santa Giacinta, l'Emporio della solidarietà e la mensa.