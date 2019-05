Ormai è tardi: nel 2050 i ghiacciai delle Alpi saranno dimezzati

Non importa più come ci comporteremo fino ad allora. Nel 2050, la metà della massa dei ghiacciai alpini sarà scomparsa. Se riusciremo a limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2 gradi, a fine secolo sopravvivrà un terzo dei ghiacciai. In caso contrario, sulle Alpi si esauriranno. A dare l'allarme Roberto Dinale, dell'Ufficio idrografico della Provincia di Bolzano.

Parallelamente, si calcola che serviranno investimenti per 7,2 miliardi per garantire nei prossimi anni un approvvigionamento sicuro di acqua potabile in Italia. Il calcolo è di Utilitalia, la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche italiane.

Per la quinta edizione del Festival dell'Acqua, che si è aperto oggi e si chiuderà il 15 maggio, Utilitalia ha chiamato a raccolta a Bressanone, Alto Adige, circa 500 aziende associate e i soggetti che a diverso titolo si occupano dei servizi idrici e di pubblica utilità. «Gli eventi siccitosi e quelli alluvionali - spiega il presidente di Utilitalia, Giovanni Valotti - non possono più essere considerati avvenimenti eccezionali, e devono essere affrontati con interventi e processi strutturali sostenibili nel lungo periodo».

I cambiamenti climatici hanno un'incidenza diretta sul ciclo dell'acqua. Con essi si dovranno fare i conti anche in futuro. «Tutti gli indicatori ci dicono che andremo incontro ad ondate di caldo sempre maggiori e sempre più frequenti», ha avvertito Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società meteorologica italiana, intervenendo al Festival. «Stiamo consumando troppo - ha sostenuto ancora il climatologo - ma non è possibile una crescita infinita in un pianeta finito». L'aumento delle temperature, ha sottolineato Mercalli, è «ben documentato dalla riduzione della banchisa polare, il cui spessore è ai minimi dal 1979». Ma anche dai ghiacciai alpini, «la cui superficie nell'ultimo secolo si è dimezzata».

In proposito, lo studio presentato da Dinale rileva che negli ultimi 100 anni sulle Alpi le temperature sono aumentate di 2 gradi, il doppio della media del pianeta.

