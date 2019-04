La Formula E sbarca al Museo e arrivano le star: da Ewan McGregor a Francesco Totti, il lato glam dei motori

Dal divo del cinema Ewan Mcgregor al campione Francesco Totti, il lato glam della Formula E che "sbarca" al Museo delle Civiltà dell'Eur. Un salone monumentale rivestito di affreschi per degustazioni gourmet, collezioni d’arte antica per i salottini relax, terrazze mozzafiato scandite da colonnati ciclopici per spettacoli in stile fast and furious. Oltre il bolide monoposto c’è di più. Sembra il sottotitolo perfetto per la tappa capitolina del campionato della Formula E che per la seconda edizione torna ad accendere i riflettori sul complesso dei Musei delle Civiltà all’Eur. Della serie, motori - elettrici al cento per cento - con vista sull’arte.

Formula E, l'Eur diventa green zone: Colombo chiusa da stasera Mappa

La cittadella del polo museale del Mibac, con ingresso su piazza Marconi, diventa protagonista per il grand prix eco-sostenibile del prossimo sabato 13 aprile. Il lato cultural-glam dello sport. E chissà che questa location così singolare non riesca a fare breccia anche nel cuore di illustri ospiti. Tra le star internazionali che stanno per sbarcare, anche se il condizionale resta alto in queste ore tra gli organizzatori, è l’attore scozzese Ewan McGregor, volto indimenticabile di film di culto come Trainspotting, Moulin Rouge, la saga di Star Wars. Presenza non così insolita, visto che il divo di Hollywood è molto appassionato di motori. Lo scenario è all’altezza della possibile guest star.

Quartier generale del cosiddetto Emotion Club sarà il Museo delle Arti e Tradizioni popolari, che tra pupi siciliani, macchine di Santa Rosa, presepi dei re di Napoli si sta rifacendo il look per accogliere il prossimo sabato i mille appassionati di corse. Il salone d’onore con le pitture murali di Cascella e Oppo sarà completamente ri-arredato per settori griffati da sponsor, e arricchito di maxi-schermi hi-tech. Menù e cocktail di intrattenimento rigorosamente stellati. Punto di forza sarà la terrazza panoramica a 360 gradi sull’Eur e sulla pista, dove sarà allestita la speciale tribuna per le autorità istituzionali e il parterre delle grandi occasioni (invitati il premier Conte e i ministro Salvini e Di Maio) per seguire nel pomeriggio tutte le fasi cruciali della competizione.

Ospite d’onore Francesco Totti che sabato sarà coinvolto in una speciale esibizione alla guida sul circuito, con tanto di casco personalizzato, della rivoluzionaria monoposto Gen2. E l’ex capitano sarà in campo anche giovedì per la partita del cuore Nazionale Piloti contro l’AS Roma Legends (stadio Tre Fontane, ore 18). «Già per la prima edizione dell’E-Prix sono passati dall’Emotion Club importanti ospiti del mondo della politica, cinema sport - commentano gli organizzatori - Per i propri Emotion Club in giro per il mondo, Formula E sceglie solo location esclusive e dalla forte connotazione culturale: questo Museo ne è l’esempio perfetto».

Non solo jet set, però. Il museo preistorico Pigorini (pendant delle Arti e Tradizioni popolari) resterà aperto al grande pubblico per tutto il fine settimana, offrirà ai suoi visitatori alcuni simulatori di velocità: attraverso i virtuosismi della realtà virtuale si potrà affrontare lo stesso percorso di gara dei campioni, guidando la macchina e giocando con tutte le risorse della formula elettrica. «Presentandosi al mondo con le sue collezioni e le sue eccellenze - commenta il direttore Filippo Maria Gambari - il Museo vuole ricordare come l’Italia sia aperta agli scambi culturali e fortemente capace di declinare la nuova globalizzazione in termini di comprensione reciproca».

Il calendario dei party? Si comincia venerdì con il gala dinner benefico - firmato dalla chef Cristina Bowerman - nel centro congressi della Nuvola, dove verranno battute all’asta alcuni oggetti e capi di abbigliamento griffati dai campioni dello sport per sostenere il percorso di riabilitazione del giovane Manuel Bortuzzo. I fondi raccolti sosterranno interamente ed esclusivamente il fondo Give#TutticonManuel, in collaborazione con Federazione Italiana Nuoto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA