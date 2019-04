Formula E, l'Eur diventa green zone: Colombo chiusa Mappa

L'Eur scende in pista. Si avvicina la gara di sabato del Geox Rome E-Prix e da questa sera il quartiere si piazza allo start. Alle 20.30 scatta la modifica più importante alla viabilità: da questa sera fino alle 5.30 di lunedì mattina prossimo la Cristoforo Colombo resterà chiusa tra l'incrocio con via Laurentina e viale dell'Oceano Atlantico. Stesso assetto della viabilità collaudato lo scorso anno. Da stasera le strade del quartiere quotidianamente battute da residenti e lavoratori diventeranno una pista a tutti gli effetti. E chi si è perso l'evento lo scorso anno, potrà rifarsi quest'anno. Già, perché Formula E non è solo la gara di sabato, ma anche la giornata di giovedì, quando alle 18 al Tre Fontane si sfideranno in una partita della solidarietà la Nazionale Piloti e la As Roma Legends. E la giornata di venerdì fatta di appuntamenti aperti a tutti, fino al concerto serale e alla prova in, fissata per le 18 con la E-Parade, purché siate dotati di un mezzo a emissioni zero come hoverboard, bici elettrica e monopattino elettrico. Non saranno invece ammessi scooter e auto elettrici. Domani, invece, è atteso l'arrivo dei primi piloti, che soggiorneranno tra Centro e Eur.

La Formula E scende in pista: doppia green zone all'Eur

Formula E sabato all'Eur, biglietti già sold out



L'ASSETTO

Già testata nell'edizione 2018 anche la viabilità alternativa alla chiusura di stasera. Il tracciato ha già preso forma. Il circuito e le sue curve, le tribune, i sovrappassi sono ormai da giorni lo scenario in cui scorre la vita quotidiana dei residenti e di chi all'Eur arriva ogni giorno per lavoro.

In direzione Gra, il traffico privato sarà deviato su via Laurentina (con svolta a sinistra da via Colombo) e sull'asse viadotto della Magliana/autostrada Roma-Fiumicino. In direzione Ostiense-Marconi, si procederà su via Carlo Levi/via di Decima. Cambiano anche i percorsi del trasporto pubblico: le linee 30, 170, 714, 791, 130F, N2 e N3 transiteranno su Val Fiorita, Tupini, Europa, Beethoven e America. In direzione del Centro, il traffico privato sarà invece deviato su viale dell'Oceano Atlantico/via Laurentina. In questo caso, i bus transiteranno su viale America, Arte, Artigianato, Tre Fontane e Laurentina. E l'anno prossimo, Formula E 2020, sarà ancora circuito all'Eur.

LAVORI IN CORSO

Circuito e non solo. Una squadra di una ventina di detenuti di Rebibbia lavora alla pulizia delle aree verdi limitrofe al tracciato. L'attività di sfalcio e rimozione di micro discariche e di piccoli insediamenti abusivi ha preso il via il 23 marzo e terminerà tra qualche giorno. «Un'azione coordinata di Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, Ama e Dipartimento amministrazione penitenziaria che rientra nel progetto #MiRiscattoPerRoma», spiega il Campidoglio. Ieri i detenuti hanno ricevuto la visita di Daniele Frongia, assessore allo Sport con delega ai Rapporti con il garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. I detenuti erano alle prese con la sistemazione dell'area verde compresa tra via Cristoforo Colombo, viale del Pattinaggio e viale Marconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA