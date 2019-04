Formula E sabato all'Eur, biglietti già sold out

Gli organizzatori dell'evento sportivo Formula E hanno confermato il sold out. I biglietti sono stati venduti in pochissime ore. «Oggi in viale Europa sono previste alcune attività con i commercianti dell'Eur, durante le quali saranno distribuiti dei voucher per accedere agli ultimi biglietti gratuiti a disposizione per il prato. Le tribune invece sono esaurite», ha detto oggi l'assessore capitolino allo sport Daniele Frongia che questa mattina, durante un sopralluogo all'Eur ha incontrato i detenuti del progetto “Mi riscatto per Roma” che stanno ultimando le operazioni di pulizia nella zona del circuito della corsa dei bolidi elettrici che si correrà nella giornata di sabato.

Saranno ultimati domani i lavori di pulizia intorno al circuito della Formula E: al lavoro una trentina di detenuti tutti provenienti da Rebibbia, per operazioni di sfalcio del verde, ma anche bonifica di microdiscariche e giacigli abusivi. «Mi riscatto per Roma è un progetto nato in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza e Roma capitale», ha detto l'assessore capitolino all Sport Daniele Frongia. «Non solo cura del verde. I detenuti del progetto si occupano già del rifacimento della segnaletica orizzontale e della pulizia di caditoie in alcune aree della città, il progetto con Autostrade. Stiamo cercando di diversificare e soprattutto di formare i detenuti e ciò li aiuterà in futuro a trovare un lavoro, ad essere inseriti nella società e quindi ad avere una bassissima probabilità di recidiva». Frongia ha ricordato come siano «più di 60 i detenuti già formati e operativi, poi noi abbiamo vari gruppi di detenuti che formiamo sulle diverse attività. Proprio oggi ha finito la formazione un nuovo gruppo di detenuti che si occuperà di verde, pulizia ordinaria, straordinaria, sfalcio, rimozione di microdiscariche e piccoli insediamenti abusivi. Per loro si tratta dell'ultimo periodo di pena, invece di stare dietro le sbarre lavorano per la città. Dopo il percorso di formazione, saranno qualificati con un attestato che li aiuterà quando saranno liberi».

La Formula E scende in pista: doppia green zone all'Eur

Ultimo aggiornamento: 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA