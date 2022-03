Giovedì 31 Marzo 2022, 07:17 - Ultimo aggiornamento: 07:49

Torna la Formula E nella Capitale. Nel weekend del 9 e 10 aprile le strade dell'Eur saranno di nuovo teatro della sfida tra i (silenziosi) bolidi elettrici: uno dei grandi eventi su cui la Città eterna punta per rilanciare economia e turismo dopo i difficili anni della pandemia. Nel doppio appuntamento in programma, 22 auto e altrettanti piloti si daranno battaglia sulle strade dell'Urbe, in una sfida in due round. Nel frattempo, il quartiere comincia a organizzarsi, con relativi accorgimenti alla mobilità necessari per installare le strutture da utilizzare nel fine settimana delle Palme per l'E-Prix.



LA MOBILITÀ

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, da questa domenica sarà temporaneamente spostato il capolinea dei bus da piazzale dell'Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. Dal 5 al 14 aprile l'area taxi sarà spostata da piazzale Marconi a viale Asia. Sul versante della viabilità privata, invece, dal 7 all'11 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Dalle 20,30 del 7 aprile alle 5,30 dell'11 aprile il perimetro verde, all'interno del quale si trova il circuito di gara, sarà chiuso al traffico, come anche alcune rampe del viadotto della Magliana, sul lato in direzione Eur. «Con il supporto dei tecnici di Roma Servizi per la Mobilità e dei mobility manager dell'organizzazione abbiamo messo a punto un piano di interventi per far confluire il traffico su più itinerari differenti al fine di minimizzare i problemi di viabilità e quindi ridurre al minimo i disagi per i cittadini - sottolinea Eugenio Patanè, assessore capitolino alla mobilità - Sarà cura dell'amministrazione fornire alla cittadinanza, e in particolare ai residenti e ai commercianti del quadrante interessato, tutte le informazioni possibili, su più canali di comunicazione, sulle strade alternative da percorrere nelle giornate di allestimento, gare e disallestimento».



L'IMPATTO

«Ospiteremo, in doppia data, uno degli eventi sportivi internazionali più importanti al mondo, seguito da oltre 40 milioni di telespettatori in quasi 180 paesi - spiega l'assessore allo sport, Alessandro Onorato - Roma e il quartiere Eur saranno cornice unica della manifestazione, con la pista più bella fra tutte le città coinvolte e, finalmente, con capienza al 100 per cento, quindi con migliaia di persone che arriveranno per seguire l'E-Prix: portando una ventata d'ossigeno a tutto il comparto turistico, ricettivo e commerciale del quadrante».