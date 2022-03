Giovinazzi: "Tornare in F1? Voglio fare bene in Formula E per poi capire cosa è meglio per me"

(Adnkronos) - "Il mio futuro in F1? Sono un ragazzo che pensa poco al passato e al futuro, mi piace di più concentrarmi sul presente. E' vero che il futuro è importante, anche prepararlo e capire cosa si vuole, ma senza un buon presente il futuro non è bello. Per adesso mi concentro su quello che ho, fare bene in la Formula E, perché so che se faccio bene in un altro campionato, al di fuori della F1, come ho fatto in Gp2, in F3 e in Dtm, se faccio bene anche qui divento un pilota ancora più completo e il futuro può essere anche migliore". Sono le parole di Antonio Giovinazzi, pilota italiano in Formula E con il team Dragon Racing, sulle possibilità di un ritorno in F1, in un incontro in vista del prossimo E-Prix di Roma ad aprile.