Vuole soldi dagli ex datori di lavoro, agli arresti per tentata estorsione

Chiama gli ex datori di lavoro, chiede compensi a suo avviso dovuti e di fronte ad un no inizia a tempestarli con telefonate di minacce. I carabinieri della stazione di Formello hanno arrestato un 38enne per il reato di tentata estorsione. Al termine di un rapporto lavorativo durato più di due anni, l'uomo ha ricontattato i precedenti datori di lavoro intimandogli di riconoscergli dei compensi. Dopo il netto rifiuto, l'uomo ha iniziato a tempestarli di telefonate nelle quali minacciava seriamente sia loro che le rispettive famiglie se non gli avessero dato i soldi che chiedeva.



Dopo aver querelato il giovane, l'autorità giudiziaria ha valutato la pericolosità della minaccia e del soggetto, emettendo un'ordinanza a carico dell'indagato. I carabinieri lo hanno rintracciato e posto agli arresti domiciliari in esecuzione della sentenza nei suoi confronti, in attesa che l'uomo possa giustificare il suo atteggiamento e difendersi dalle accuse che gli sono state mosse.

