Roma, furti in appartamento, presa la banda del Flaminio

Presa la banda del Flaminio. E’ stata la polizia a smascherare tre individui mentre si accingevano a colpire con furti nelle abitazioni del Flaminio e Villa Glori. Sono stati gli agenti del commissariato Villa Glori a bloccare due romeni ed un italiano trovati in possesso di fiamma ossidrica e tanti altri sofisticati arnesi da scasso. Nelle perquisizioni sono stati trovati dei passamontagna e guanti in lattice. Insomma tutto l’occorrente per mettere a segno dei saccheggi in abitazione.

I poliziotti hanno fermato un’auto con due persone a bordo, poi però si sono accorti che un malvivente aveva un cellulare con cui comunicava con un uomo in un’altra auto poco distante. E’ stato bloccato anche il terzo individuo. Il cellulare è risultato essere dedicato a chiamate solo per l’altro apparecchio come fosse un citofono. Gli agenti hanno appurato che i tre fermati hanno tutti precedenti specifici per furto. Per loro è scattata una denuncia a piede libero ed è stato sequestrato tutto il materiale proibito nelle mani della banda. Sono in corso indagini per individuare dei colpi recenti messi a segno dai tre fermati. I residenti hanno ringraziato gli agenti del commissariato.

