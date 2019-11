Roma, Fiumicino, il viadotto sarà demolito a tappe: ridotti i disagi verso l’aeroporto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le due carreggiate affiancate del viadotto dell’aeroporto di Fiumicino non saranno abbattute contemporaneamente. Una infatti resterà sempre aperta alla viabilità proveniente da Ostia e quindi verso lo scalo mentre l’altra verrà demolita dall’Anas che sta predisponendo la fase progettuale definitiva. «Per scongiurare i disagi agli automobilisti diretti al Leonardo da Vinci – dice Angelo Caroccia, assessore ai Lavori pubblici - l’Anas ci ha garantito che uno dei due impalcati del viadotto resterà comunque aperto e sarà poi smantellato solo quando quello ricostruito consentirà il transito viario».Attualmente il tratto di viale dell’Aeroporto, dove è scattata l’emergenza, è stato ristretto da quattro a due corsie e interdetto ai mezzi pesanti a «causa del grave degrado della struttura» di circa 400 metri: da via Montgolfier all’ingresso dello scalo romano. Per consentire i necessari interventi, i tecnici hanno valutato una “viabilità alternativa” lungo le strade di Fiumicino paese per gli utenti diretti al X municipio e affidato l’incarico all’Astral. «La Città Metropolitana ci ha girato la competenza del Corridoio C5, nel tratto da Fiumicino a Porto, su cui l’Astral sta ultimando alcuni lavori – aggiunge Caroccia -. È stato infatti realizzato uno svincolo prima dell’ex stazione di Porto che consentirà di percorrere viale del Lago Traiano e quindi recarsi in direzione aeroporto. Ampliata la sede stradale di via Monte Giulio, che collega via Portuense a viale del Lago Traiano. Nei prossimi giorni sarà completata la segnaletica e l’illuminazione: entro fine novembre la viabilità alternativa verrà completata».Resta da costruire solo la rotatoria sulla via Portuense, all’intersezione con via Monte Giulio, per fornire maggiore sicurezza all’alta densità di traffico da e per Fiumicino. «Questo rondò – conclude Caroccia – sarà realizzato a breve». I tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici stanno anche valutando un’altra soluzione viaria legata all’ampliamento del ponticello sul canale di scolo che separa il Corridoio a viale del Lago Traiano. L’obiettivo è fornire un’altra alternativa alla percorribilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, in considerazione che la nuova strada realizzata dall’ex Provincia è a senso unico in direzione Porto.