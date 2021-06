Torna il Festival Moda Italia & International: appuntamento il 2 luglio al Park Hotel Villa Garzoli

Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:45

Torna il Festival Moda Italia & International, l'appuntamento con l'alta moda, in un nuovo spettacolo da non perdere, è in programma il 2 luglio alle ore 18,00, nella splendida cornice del Park Hotel Villa Grazioli. L'evento è organizzato dall'agente di moda Sabina Prati, titolare della Catwalk Academy Sabina Prati Eventi Moda, organizzatrice di corsi di portamento e presente da anni sulle più prestigiose passerelle e riviste specializzate con le sue modelle, e da Stefano Raucci, conduttore di RadioRadio, direttore artistico e organizzatore di spettacoli. A lui spetterà anche il compito di presentare l'evento, che si svolgerà in collaborazione con Regione Lazio e LazioCrea e con il patrocinio di IRVIT, Istituto Regionale Ville Tuscolane.

APPROFONDIMENTI FINANZA EssilorLuxottica e Coach rinnovano l'accordo di licenza I 75 ANNI Bikini, Flavia Padovan: «Mia madre ideò la... L'INNOVAZIONE Gucci lancia Demetra

EssilorLuxottica e Coach rinnovano l'accordo di licenza

Lo spettacolo

Alta moda, danza e musica si fonderanno in un happening dai toni eleganti e raffinati. Presenzierà il commissario straordinario dell'Irvit dott. Franco Posa, mentre tra il pubblico sono previsti anche alcuni addetti ai lavori noti nel mondo della moda. «Vogliamo ringraziare LazioCrea e la Regione Lazio per la collaborazione e l'ente Irvit per il patrocinio - dicono gli organizzatori Sabina Prati e Stefano Raucci -. Un ringraziamento va in particolare all'on. Giancarlo Righini, per il suo lavoro volto da sempre alla valorizzazione del Made in Italy e anche della moda italiana, e al dott. Franco Posa, che ha subìto apprezzato l'iniziativa patrocinandola con l'Irvit».

I protagonisti

A sfilare in passerella, all'interno della prestigiosa Villa Grazioli, saranno gli abiti di diversi protagonisti della moda italiana e internazionale, più volte protagonisti di AltaRoma e altre passerelle di rilievo. Si potranno ammirare le splendide collezioni del noto stilista campano Luciano Fiore Couture, che ama rappresentare una donna molto glamour, elegante e sensuale e sempre in armonia con se stessa; a far brillare gli occhi di tutti saranno anche le creazioni dei meravigliosi gioielli scultura di Marina Corazziari, designer conosciuta e apprezzata in ambito nazionale e internazionale grazie alle sue opere d'arte in gioielli; tutti da ammirare anche gli abiti dello stilista Salvatore D'Orsi e Antonino Terminiello, che con il brand Jasha amano vestire la donna di tessuti fluttuanti e decori floreali di cristalli e strass. Un'esplosione di colori e di originalità caratterizza invece le creazioni la croata Sladana Krstic, eccelsa creativa sempre originale e sorprendente (vincitrice del contest di "Detto Fatto" in Rai). Uno stile sopraffino e dal'espressione eterea e sobria è quello che porterà in scena Arianna Montellanico, stilista laziale che sempre più si sta facendo apprezzare anche nei salotti della moda nazionale.

Il bikini compie 75 anni, i modelli che hanno fatto storia

A curare il look delle modelle della Catwalk Academy Sabina Prati Eventi Moda saranno l'hair stylist Sergio Tirletti e la look maker Serena Pericoli con il suo brand Vanity Pink, noti professionisti di comprovato valore.

I quadri moda, curati dal noto coreografo di moda Rosario Licciardiello, si alterneranno a momenti di danza realizzati della Academy School di Anna Maria Conforto e agli interventi musicali del talentuoso maestro Damiano Drogheo, che con il suo sax suonerà dal vivo dolci melodie evergreen.

Sarà uno show completo, elegante e raffinato, quello che andrà in scena venerdi 2 luglio alle 18 al Park Hotel Villa Grazioli e che si potrà seguire anche in streaming sulla pagina facebook ufficiale del Festival Moda Italia & International: esso diventerà anche uno speciale televisivo, che andrà in onda nei giorni seguenti su Odeon Tv, canale 177 del digitale terrestre.