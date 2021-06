Gucci lancia Demetra, nuovo materiale animal-free per l'industria della moda

Martedì 22 Giugno 2021, 18:14

Gucci lancia Demetra un materiale che combina alta qualità e scalabilità, unitamente a un ethos sostenibile. Nato dal desiderio di Gucci di innovare e sperimentare nuovi materiali per il futuro, Demetra - spiega una nota - è il risultato di due anni di ricerca e sviluppo da parte del dipartimento tecnico e degli esperti artigiani della maison. Prodotto interamente in Italia, negli stabilimenti Gucci, il nuovo materiale è stato creato utilizzando le stesse competenze e processi impiegati per la concia. L’innovazione sostenibile alla base di Demetra combina processi efficienti con materie prime animal-free, derivanti in larga parte da fonti sostenibili, rinnovabili e bio-based.

“Nell’anno del nostro centenario, Demetra rappresenta il punto di incontro tra la nostra visione di bellezza e di qualità e il nostro desiderio di innovare. Un nuovo materiale che, partendo dalle nostre competenze e know-how, contribuisce allo sviluppo di un futuro innovativo”, ha dichiarato Marco Bizzarri, presidente e ceo di Gucci. “Con Demetra, mettiamo a disposizione della nostra industria un materiale alternativo, facilmente scalabile e più sostenibile, che risponde anche alla domanda di soluzioni animal-free”.

Nuovo, versatile e più sostenibile: sono queste alcune delle caratteristiche che rendono Demetra adatto a un'ampia gamma di categorie di prodotti. A differenza della maggior parte dei materiali di recente sviluppo, non ci sono ostacoli rispetto alla scalabilità di Demetra, né limitazioni di volume, due elementi critici per i brand che sono alla ricerca di materiali che garantiscano scalabilità e grandi quantità.

In un’ottica di open innovation, questo nuovo materiale verrà messo a disposizione di altre aziende e brand dell’industria della moda, che potranno personalizzare Demetra fino a ottenere nuove finiture esclusive, un aspetto che ne faciliterà ancor più l'applicazione e la differenziazione. Al tempo stesso, gli scarti di Demetra ottenuti durante la produzione saranno riciclati e riutilizzati da Gucci nell’ottica di una maggiore circolarità attraverso un’estensione del suo programma di upcyling Gucci-Up.

I modelli Gucci New Ace e Gucci Rhyton in Demetra sono già disponibili nei negozi Gucci e online, mentre la Gucci Basket sarà disponibile a partire dal 18 giugno 2021. Seguiranno presto altri modelli di sneaker e nuove categorie di prodotto in Demetra.