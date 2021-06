EssilorLuxottica e Coach rinnovano l'accordo di licenza

Venerdì 25 Giugno 2021, 09:15

(Teleborsa) - EssilorLuxottica e Coach, casa di moda globale fondata a New York nel 1941 e parte del gruppo Tapestry, hanno annunciato il rinnovo di un accordo di licenza esclusiva per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Coach Eyewear. L'accordo quinquennale entrerà in vigore il primo luglio 2021 con scadenza il 30 giugno 2026, e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni.

"Come EssilorLuxottica siamo felici di rinnovare l'accordo di licenza e di consolidare ulteriormente la collaborazione con Coach, espressione dell'artigianalità autentica e del nuovo lusso americano. Grazie alle nuove collezioni eyewear a marchio Coach, rafforzeremo il legame con i clienti in tutto il mondo e con il brand", ha commentato Francesco Milleri, amministratore delegato di EssilorLuxottica.

"Siamo molto lieti di rinnovare questa partnership di successo con Luxottica - ha affermato Todd Kahn, CEO e Brand President di Coach - Non vediamo l'ora di scrivere il prossimo capitolo della nostra storia assieme e continuare a creare splendidi occhiali destinati a durare nel tempo".

Composto rialzo per Essilor, che si muove con un guadagno dello 0,31%, e si attesta a 155,9. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 156 e successiva a quota 156,5. Supporto a 155,6.