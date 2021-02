Albano, fermata Ferrari senza revisione. L'ironia social: «Una colletta per pagare la multa»

Girava a bordo di un'auto di lusso ma senza avere nemmeno la revisione. Una Ferrari è stata fermata ad Albano dalla Polizia Locale perché non aveva la revisione. Il conducente è stato multato dai vigili: la sanzione è stata di 200 euro. Il controllo è avvenuto praticamente nel cuore della città sull’Appia Nuova e la scena non è sfuggita a molti curiosi. Il bolide sfrecciava per le vie della cittadina dei Castelli quando è incappato in un posto di controllo della municipale. Alla richiesta di "patente e libretto" è spuntata fuori la mancanza. La verifica è avvenuta martedì pomeriggio. Successivamente è apparso un post pubblicato dal profilo social “Polizia Locale Albano e Castel Gandolfo”. Il testo recitava: «Anche se la macchina è obiettivamente bellissima l’obbligo di revisione periodica deve essere rispettato. Il nostro dovere, però, l’abbiamo fatto malvolentieri». I commenti degli utenti social si sono sbizzarriti: «Poverino facciamogli una colletta per pagargli la multa».

