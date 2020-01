«Continua la necessità di proteggere chi vive per strada, a causa del freddo invernale». Sempre attiva nell'emergenza, la Comunità di Sant'Egidio organizza domani alle 12.30 nella sua sede a Roma un pranzo di solidarietà, cui sono stati invitati oltre 250 persone senza fissa dimora, grazie anche al contributo del cra di Acea, cui seguirà una grande tombolata per la Befana a conclusione della festa. «In questi giorni, a Roma e in numerose città italiane, è possibile partecipare alle iniziative di aiuto alle persone senza dimora, sia portando coperte, sacchi a pelo e accessori di lana nei centri di raccolta, sia unendosi di persona alle distribuzioni», è l'appello della comunità di Sant'Egidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA