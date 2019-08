Due incendi boschivi misteriosi su Monte Artemisio a Velletri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due principi di incendio sono stati domati ieri su monte Artemisio poco prima che assumessero dimensioni preoccupanti. Ad accorgersi dei focolai che ormai si erano già propagati per diversi metri alla vegetazione che sorge rigogliosa sul monte che domina Velletri, sono stati, alle 17 circa, i volontari della protezione civile comunale veliterna durante un servizio di controllo e prevenzione incendio. I roghi si sono sviluppati in via dei Ferrari a poca distanza l’uno dall’altro. Fortuna nell’averli individuati subito; si è così evitato che le fiamme si allontanassero dalla strada arrivando in quella parte di bosco inaccessibile ai mezzi di terra e su cui possono intervenire solamente quelli aerei. Pare che sul posto non sono stati trovati inneschi ma se già di per se è sospetto un rogo, lo è ancor di più due incendi poco distanti l’uno dall’altro. Della vicenda ne è stata informata la polizia locale di Velletri.