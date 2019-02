Roma, droga nascosta nei trolley: sequestrati sei chili di marijuana alla stazione Tiburtina

La droga viaggia sul pullman. In valigia o trolley, in particolare dalla stazione Tiburtina. E' così che le forze dell'ordine hanno arrestato due persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti nel corso di controlli antidroga nelle stazioni dedicate alle partenze di pullman. Diverse le persone identificate allo stallo della Tiburtina, tra queste J.F., originaria della Nigeria, a bordo di un autobus diretto a Milano, è stata trovata in possesso di un involucro in cellophane contenenti 2 kg e 300 grammi di marijuana, nascosto nella valigia. Un'altra ragazza ha poi attirato l'attenzione degli agenti. Seduta su una panchina, vicina allo stallo del pullman diretto a Parma, stringeva un trolley blue fra le gambe: all'interno i poliziotti hanno trovato altri 3 kg e 300 grammi di marijuana. Al termine dell'operazione sono stati sequestrati 5 kg e 600 grammi di marijuana oltre a due telefoni cellulari . J.F. e O.J sono state arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

