Roma: nascondeva in casa droga, armi e circa 190 mila euro, arrestato 52enne a Monte Mario

Gli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo, a Roma , a seguito di un'operazione di polizia giudiziaria, hanno arrestato L.D., 52enne romano, con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostante stupefacenti del tipo cocaina e hashish. Nel dettaglio, lunedì pomeriggio gli agenti sono entrati in un appartamento in, a Monte Mario , abitato da un italiano soprannominato «». I poliziotti hanno scoperto che nell'appartamento viveva L.D., 52enne romano. I poliziotti hanno perquisito l'appartamento trovando circa. In un armadio i poliziotti hanno anche ritrovato due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio, un foglio manoscritto con la contabilità dell'attività di spaccio mentre, sotto il letto, è stato sono stati trovati circaGli agenti hanno chiesto inoltre a L.D. di aprire la, ma l'uomo, per niente collaborativo, lo ha fatto solo dopo l'intervento dei Vigili del fuoco. All'interno sono stati trovati circa, per un totale complessivo di euro, dei quali l'uomo nonAncora, in un vano ricavato in un controsoffitto posizionato sopra la porta di ingresso della cucina, sono stati scoperti duesemiautomatici calibro 12, tre cartucce calibro 12 e munizionamento spezzato illegittimamente detenuti e quattro petardi categoria F4, per i quali è stato anche denunciato. Tutto il materiale è stato sequestrato e per L.D. si sono aperte le porte del carcere di