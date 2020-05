Roma, pusher pronti per la fine del lockdown: avevano già distribuito 500 dosi di droga

In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato tre pusher. Un 47enne romano e suo figlio 16enne sono stati sorpresi in via Manfredonia, zona Quarticciolo, a cedere dosi di droga in diversi punti della via, Per la fine del lockdown si erano riforniti di ogni tipo di droga da immettere nelle vie della Capitale. Undici persone, però, sono finite nella rete dei controlli Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che non hanno mai allentato la stretta contro lo spaccio. Le attività, che hanno coinvolto il centro storico e le periferie, hanno portato al sequestro di circa 500 dosi di droga, tra cocaina, eroina, hashish, marijuana, anfetamine e popper, e oltre 5.600 euro in contanti, provento degli illeciti. Dei nove fermati, accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 4 sono stati arrestati e 5 denunciati a piede libero.In particolare, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato tre pusher. Un 47enne romano e suo figlio 16enne sono stati sorpresi in via Manfredonia, zona Quarticciolo, a cedere dosi di droga in diversi punti della via,

per garantirsi la totale copertura del quartiere

. I Carabinieri li hanno bloccati e hanno identificato cinque acquirenti, tutti segnalati all'Ufficio territoriale del Governo, quali assuntori.

A tradire, invece, un 39enne romano sono stati gli schiamazzi che stava facendo a casa sua, zona San Giovanni. I Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni sono intervenuti su una richiesta giunta al 112: l'uomo è stato trovato in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta ad assunzione di sostante stupefacenti. La perquisizione della stanza ha permesso di trovare 3 grammi di anfetamina e un flacone con 20 ml di sostanza stupefacente tipo popper e materiale utilizzato per l'assunzione e pesatura della sostanza. Il 39enne è stato deferito all'autorità Giudiziaria.

I militari della Stazione Roma Quadraro hanno arrestato due cittadini romani già noti alle forze dell'ordine, un 32enne e un 24enne, bloccati dopo un breve inseguimento lungo via Opita Oppio: la coppia aveva tentato di scappare a bordo di un'auto dopo aver eluso l'alt dei Carabinieri e, durante la fuga avevano tentato di disfarsi, lanciandoli dal finestrino, alcuni involucri contenenti sostanza stupefacente. I Carabinieri li hanno trovati in possesso di dosi di cocaina e di marijuana e della somma contante di 1.100 euro.

