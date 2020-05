Il Covid non ferma lo spaccio: preso con 30 grammi di droga e 25mila euro

Il coronavirus non ferma lo spaccio. Arrestato con 30 grammi di droga e 25.000 eruo in contanti. Ieri sera, corso di servizi per contrastare i reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Popoli, al termine degli accertamenti hanno arrestato R.L., 35 anni.

I militari operanti nel transitare nella zona dell’abazia di San Pietro ad Oratorium sita ai confini tra il territorio del comune di Bussi sul Tirino e quello di Capestrano hanno notato il 35enne seduto sul cofano della sua auto. Alla vista dei carabinieri ha lanciato un contenitore di plastica che aveva tra le sue mani nel tentativo di disfarsene.

I carabinieri, dopo aver recuperatoil contenitore, hanno appurato che all’interno c'erano 11 grammi di marijuana. I militari hanno poi perquito la sua abitazione dove, all’interno di un comodino in camera da letto, hanno trovato altri 20 grammi di stipefacente e 25.000 euro divisa in banconote di vario taglio, con ogni probabilità proventi di attività di spaccio. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito di convalida.

