Roma, due donne pusher adescavano clienti alla stazione: arrestate

Vestite sportive, una borsa a tracolla, camminavano tra i turisti della stazione Termini, certe di passare inosservate: le due donne, invece, a piazza dei Cinquecento erano a caccia di prede alle quali vendere qualce dose di droga. E così è stato: ma non appena hanno scambiato una bustina con del denaro sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro che già avevano notato le due donne. Una 36enne dell’Ecuador e una 30enne della Repubblica Dominicana, entrambe senza occupazione e con precedenti, sono state arrestate con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. In servizio in abiti civili, i carabinieri hanno bloccato le pusher e identificato l’acquirente, segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. Le donne avevano con sé anche altre dosi di cocaina e denaro contante, provento dello spaccio, la più giovane aveva anche una carta di credito intestata ad una cittadina svedese, che ne aveva denunciato il furto lo scorso 25 maggio. Per questo è stata anche denunciata con l’accusa di ricettazione. Le arrestate sono state portate in caserma in attesa del rito direttissimo.

