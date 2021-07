Roma, Virginia Raggi e «la Cupola del Colosseo»: nuova gaffe per la sindaca Video

Martedì 6 Luglio 2021, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:35

Nuova gaffe della sindaca di Roma Virginia Raggi sul Colosseo. Dopo che nel video di presentazione della Ryder Cup dello scorso 13 aprile aveva confuso l'Anfiteatro Flavio con l'anfiteatro di Nimes, stavolta l'ha scambiato per San Pietro. È successo durante la presentazione del 78esimo Open d'Italia di golf, che si svolgerà dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Nella mattina di ieri, lunedì 5 luglio, nel suo intervento la sindaca ha detto: «Questo evento apre la strada alla Ryder Cup del 2023. Nel frattempo Roma risplende ed è una bellissima vetrina. Dal green dell'Open sostanzialmente si può ammirare, guardando bene, anche la cupola del Colosseo, uno scenario davvero eccezionale e straordinario. Un ruolo davvero importante per la nostra città. Roma è davvero la capitale dello sport». Ma la Raggi non intendeva il Colosseo, bensì San Pietro.

Dal Golf & Country Club si può vedere un monumento di Roma. Ma è la cupola di San Pietro, e non del Colosseo. Dal profilo instagram del circolo di può infatti vedere la splendida vista che offre. Sulla gaffe della Raggi è intervenuta anche Lavinia Biagiotti Cigna, presidente del Golf & Country Club che ospiterà l’evento. Cinga ha sottolineato che si tratta di una location che «da numerosi scorci offre la vista emozionante della cupola di San Pietro».

È subito scattata l'ironia sui social dopo che la sindaca Raggi ha detto: «La cupola del Colosseo». C'è già chi ha realizzato un fotomontaggio sovrapponendo San Pietro all'Anfiteatro Flavio.