Covid Lazio, bollettino oggi 13 luglio: 166 nuovi casi (123 a Roma) e 3 morti

Martedì 13 Luglio 2021, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 15:59

Covid Lazio, il bollettino di oggi 13 luglio 2021. Su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3487) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 166 nuovi casi positivi (-6), 3 decessi (+2), i ricoverati sono 129 (-4), le terapie intensive sono 25 ( = ), i guariti sono 227. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 123.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccini Lazio, ok a richiami per i turisti ROMA, La notte dei tifosi, dalla gioia ai vandali ROMA Regole saltate per 48 ore dopo la vittoria dell'Italia NEWS Foto

Roma, festa con 300 persone al parco divertimenti dell'Eur: blitz dei vigili

Covid, bollettino 13 luglio 2021

Asl Roma 1

Asl Roma 1: 41 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2

Asl Roma 2: 37 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3

Asl Roma 3: 45 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Lazio, «mai più la Dad». D'Amato (assessore alla Sanità): «A settembre immunità diffusa»

Asl Roma 4

Asl Roma 4: 14 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5

Asl Roma 5: 3 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Asl Roma 6

Asl Roma 6: 17 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid in provincia di Roma

Nelle province si registrano 9 nuovi casi e si registrano 0 decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone

Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina

Nella Asl di Latina si registrano 4 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Covid, nel Lazio ripartono le prime dosi, slittamenti scongiurati: «Accelerazione anti-variante»

Asl di Rieti

Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo

Nella Asl di Viterbo si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Vaccini

Vaccini: superato il 70% degli adulti con prima dose e oltre 50% con copertura totale

** Asl Roma 2 incrementa nel mese di luglio le sedute vaccinali dedicate a STP/SFD presso il Centro Vaccinale di Via La Spezia 30



Per potersi vaccinare è obbligatoria la prenotazione (è consigliabile usare il browser Google Chrome), accedendo all'indirizzo: vaccino-aslroma2.accetta.info

Mercoledi’ 14 ore 09:00-13:00

Giovedi’ 15 ore 14:00-18:00

Giovedi’ 22 ore 14:00-18:00

Sabato 24 ore 09:00-13:00

Giovedi’ 29 ore 14:00-18:00

**Asl Roma 3 e Sant’Egidio, hub vaccinale a ostia in via Baffigo, per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone che fanno capo a centri sociali di idroscalo, infernetto e acilia. Il prossimo appuntamento sara’ lunedi’ 19 luglio

** Operazione Delta, vaccino itinerante

Programma in corso di aggiornamento:

- Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: oggi 13 Luglio, Formia – 14 e 15 Luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi.

- Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 14 Luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 Agosto, Rieti.

- Asl Viterbo: Oggi 13 luglio, Capranica - Giovedì 15 luglio, Civitella d’Agliano - Sabato 17 luglio, Villa San Giovanni in Tuscia

- Asl Roma 4: Oggi 13 Luglio Campagnano E Santa Severa – 14 Luglio Formello E Tolfa – 15 Luglio Sacrofano e Allumiere – 16 Luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano - 17 Luglio Canale M., Manziana

- Asl Roma 6: 18 luglio Cas Pomezia - 25 luglio Cas Rocca di Papa.

** Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e da ieri presso i due camper è possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Programma Camper 1: oggi13 luglio Cave, Gallicano – 14 luglio Ciciliano, Sambuci – 15 luglio Capranica, Castel San Pietro – 16 luglio San Vito Romano, Pisoniano – 17 luglio Vicovaro, Rocca Santo Stefano – 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: oggi 13 luglio Arsoli, Cervara – 14 luglio Sant’Angelo Romano, Montecelio – 15 luglio Vallinfreda, Vivaro Romano – 16 luglio Canterano, Rocca Canterano – 17 luglio Bellegra, Roiate – 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova.