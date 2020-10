Cresce il trend dei contagi nel Lazio, anche se il numero di casi è inferiore a quello registrato domenica (ma con 6 mila tamponi in meno), con un leggero calo anche Roma. E continuano le code ai drive in allestiti in diversi punti della Capitale, nonostante l’incremento delle sedi. Nel Lazio il trend dei nuovi contagi si conferma in leggera crescita, con una media di 5,5 contagiati ogni 100 tamponi, contro il 5,2 di domenica e il 3.5 di sabato). Ieri su 17 mila verifiche (23mila il giorno precedente) sono stati 939 i tamponi positivi, 9 i decessi. Lieve calo dei contagi nella Capitale che ha registrato 462 nuovi positivi, rispetto ai 574 di domenica.

Tra i nuovi positivi anche un artista del Coro di Santa Cecilia. Tutti i musicisti sono stati messi in quarantena preventiva per dieci giorni. Lo ha deciso l’Accademia Nazionale dopo aver appreso la notizia ieri sera. Il concerto in programma giovedì diretto dal maestro Antonio Pappano, con repliche venerdì e sabato, subirà quindi una variazione di programma per i brani che riguardano il coro e che non verranno eseguiti. Gli ambienti dell’Auditorium Parco della Musica, compresi i camerini degli artisti, sono stati sanificati e le attività saranno regolari. Si allarga, ancora il focolaio tra i dipendenti Atac. Ieri il numero tra macchinisti, autisti e agenti di stazione è salito a 80 con altri 350 in isolamento fiduciario. Tra i nuovi positivi anche un direttore centrale traffico e un direttore di linea della Roma-Viterbo.

Rimangono alti, intanto, i trend di Frosinone, Latina e Viterbo. «La preghiera che faccio a tutti - ha detto il presidente della Regione, Nicola Zingaretti - è che per i prossimi 20/30 giorni bisogna diradare i contatti fra le persone per abbassare la curva dei contagi». E se sul fronte contagi la partita si gioca in parte sul senso di responsabilità dei cittadini, per ridurre le attese ai drive in molto dipenderà anche dai farmacisti. L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha espresso soddisfazione per la proposta avanzata dal presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti, di eseguire test sierologici rapidi nella rete delle farmacie, ricordando anche l’iniziativa regionale che ha inserito la possibilità di organizzare il servizio di somministrazione vaccinale antinfluenzale.

Ieri è stato attivato il nuovo drive in a Capena (Asl Roma 4) e la Asl di Rieti ha messo in campo una unità mobile. Oggi, inoltre, parte il drive in di Monterotondo (Asl Roma 5), cui seguiranno quelli di Ponte Mammolo, Cecchignola e via Quirino Majorana a Roma. Sempre in settimana partirà il progetto di prenotazione on line su alcuni drive in (Santa Maria della Pietà, Forlanini, Togliatti e Santa Lucia). Per accedere al servizio sarà necessario avere la ricetta elettronica e la tessera sanitaria.

Sale anche il numero dei laboratori privati (per ora una sessantina) che possono eseguire i tamponi rapidi antigenici.«Sono stati già eseguiti oltre 12 mila test - ha detto D’ Amato - In questa settimana si attiveranno altri laboratori autorizzati». Non mancano però i problemi visto che alcune strutture faticano ancora. «Ritardi - conclude d’Amato -dovuti a un approvvigionamento delle strutture private che a breve verrà risolto».

