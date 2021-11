Bollettino Covid Lazio oggi 26 novembre, 1.566 nuovi casi (+290) e 8 morti. A Roma 868 contagi (+168). Tasso di positività al 3,2%

Oggi nel Lazio su 17.517 tamponi molecolari e 30.285 tamponi antigenici per un totale di 47.802 tamponi, si registrano 1.566 nuovi casi positivi al Covid (+290), sono 8 i morti (+2), 706 i ricoverati (+22), 91 le terapie intensive (+2) e +740 I guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%. I casi a Roma città sono a quota 868. Il valore Rt è stabile a 1.22 e incidenza in aumento a 133 casi per 100 mila abitanti (+18%), ma cresce meno della settimana scorsa (quando era +42%). Ieri nuovo record di somministrazioni oltre 35 mila con un incremento delle dosi booster: +70% rispetto a settimana precedente.

Asl Roma 1: sono 227 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. *

Asl Roma 2: sono 501 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 68 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 161 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 113 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 356 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 75 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 160 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 37 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Open day over 40: si terranno domenica 28 novembre nuovi open day su tutto il territorio ad accesso libero con la tessera sanitaria e (fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture). Di seguito l’elenco degli hub: Sant’ Andrea – Policlinico Umberto I (Eastman) – San Giovanni Addolorata (via Merulana 143) – Tor Vergata La Vela – Casal de Merode (Asl Roma 2) – Fiumicino lunga sosta (Asl Roma 3) – gli hub della Asl Roma 4 (porto di Civitavecchia – Casa della Salute Ladispoli – caserma Cosenz Bracciano – Rignano Flaminio – Fiano romano) – Ospedale dei Castelli (Asl Roma 6) – a Rieti Contigliano e pass Amatrice (29 novembre) – a Viterbo parrocchia della Grotticella – Campus bio-medico fino a fine mese (ore 12-16).

Raffronto con il 26 novembre 2020: -61 decessi, -694 casi positivi, -2.702 ricoverati in area medica, -261 ricoverati in terapia intensiva, -66.509 in isolamento domiciliare.

Terza dose: oltre 570 mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

Hub vaccinali: negli hub si può accedere solo su prenotazione per evitare assembramenti.

Attive le prenotazioni a 150 giorni in applicazione della circolare ministeriale. Si prenota qui per la dose di richiamo rivolta a over 40. Il sistema colloca l’utente alla prima data utile, basta la tessera sanitaria e scegliere l’hub vaccinale o la farmacia. Il richiamo puo’ esser fatto anche dal proprio medico di medicina generale, in questo caso va contattato direttamente lo studio medico.

Monoclonali: incremento del 25% delle somministrazioni. E' attivo il servizio di triage telefonico al numero 800.118.800 per la valutazione. Sono in totale oltre 2 mila e 300 le somministrazioni gia’ avvenute.